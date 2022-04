Petite histoire des colonies françaises T 3 : la décolonisat. NOUVELLE ÉDITION CARTONNÉE

Petite histoire des colonies françaises passe en revue cinq siècles de colonisation en rentrant bien dans les détails pour qu'on ne loupe aucun aspect positif. Ce volume vous fera vivre en direct les deux guerres mondiales et le trou au milieu, la guerre d'Indochine et celle d'Algérie, et même les petites guéguerres africaines qui ont abouti à la création de la carte du monde telle que nous la connaissons aujourd'hui. Ainsi, nous comprendrons pourquoi ces contrées, promises à un grand avenir du temps des Français, sont tristement devenues des pays du tiers-monde comme les autres.