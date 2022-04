Place du Peuple

La place Pierre-Roux est située dans le 5e arrondissement de Marseille. 50 personnes y habitent, 13 établissements y tiennent vitrine. Dont deux bars-restaurant et le Foyer du Peuple qui en a longtemps été l'âme. Sous ses quatre platanes et huit micocouliers, la vie s'y déroule, marquée par quelques fêtes ou quelques débats. De cette sorte de village urbain ne reste aucune trace écriteA dans les milliers de pages écrites sur Marseille : la place est trop ordinaire pour intéresser les historiens, les sociologues ou même les acteurs politiques municipaux. Pourtant ces habitants la connaissent bien, y ont mille souvenirs culturels, politiques, personnels. Ce sont leur mémoire et leurs analyses que Michel Samson a recueillis afin de comprendre, en scrutant minutieusement ce lieu, la façon dont vit et évolue une ville comme Marseille. Michel Samson, journaliste, est l'auteur de nombreux films et livres sur Marseille, dont Gouverner Marseille (avec Milchel Péraldi, La découverte, 2005).