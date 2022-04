Itinéraire d'une enfant de la marge : Loup y es-tu ? Il ne s'appelle pas ; il est cet anonyme, cet étranger habitant à la marge des villes avec sa tante Libby et son oncle Darren : un garçon sur le point de devenir adulte et confronté à un choix qui décidera de son avenir. Doit-il croire au pied de la lettre les récits d'apparence fantasques de son grand-père, emplis de conseils absurdes relatifs au quotidien des loups-garous, ou bien grandir comme n'importe quel enfant et rejeter cette prétendue "anormalité" qui le condamnerait à vivre en rebut ? Ce n'est pas comme s'il n'endurait pas déjà cette existence de marginal, de paria. Car comment bien s'intégrer à la société lorsque l'on déménage tous les deux mois dans une nouvelle bourgade du sud des Etats-Unis, que l'on loge dans des voitures ou des roulottes insalubres, que l'on se nourrit au petit bonheur la chance ? Etre ou ne pas être loup-garou, quelle différence, après tout ?