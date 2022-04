Le retour de l'auteur d'Avant d'aller dormir. Après avoir réalisé un documentaire sur les prostituées d'Amsterdam, Alex Young revient en Angleterre avec un nouveau projet : montrer la vie quotidienne d'une petite ville frappée par la crise économique. L'idée est de mener des entretiens avec les habitants, de collecter leurs vidéos et leurs photos, de s'interroger sur ce qu'il reste d'une communauté à l'heure des réseaux sociaux. Blackwood Bay, où elle a passé quelques années quand elle était jeune, semble l'endroit idéal. Une ville de bord de mer où il ne se passe rien. Hormis peut-être la disparition d'une adolescente qui a traumatisé la population dix ans plus tôt. Alex essaie d'en savoir plus sur cette étrange histoire, à laquelle sont liés bien des tensions et des non-dits. Souffrant d'amnésie partielle, c'est tout autant ses souvenirs personnels que la mémoire collective qu'elle va devoir raviver, pour enfin lever le voile sur une vérité qui laissera le lecteur sans voix.