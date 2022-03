Exposer la suisse a dakar. design graphique et diplomatie culturelle dans le senegal postcolonial (1. Design graphique et diplomatie culturelle dans le Sénégal postcolonial (1971-1972)

Du 26 novembre 1971 au 29 février 1972, le Musée dynamique de Dakar accueille l'exposition La Suisse présente la Suisse, organisée sous l'égide de Pro Helvetia et avec le soutien actif de l'Office suisse d'expansion commerciale. Dans un contexte où le Sénégal construit une politique culturelle basée sur "l'enracinement et l'ouverture" , près d'un millier d'objets sont réunis dans une mise en scène de l'histoire de la Suisse qui s'apparente à une démonstration de savoir-faire en matière de design d'exposition. Cette manifestation constitue le premier et unique projet de diplomatie culturelle de cette ampleur entre la Suisse et le Sénégal. Elle est donc une étape importante pour analyser de manière critique les enjeux liés aux tentatives d'implantation de la production culturelle suisse dans un pays africain au moment des bouleversements provoqués par la décolonisation. Elle permet également de comprendre les stratégies du Sénégal pour affirmer son aura régionale et internationale dans le domaine culturel à travers le Musée dynamique. En mobilisant des fonds d'archives principalement conservés aux Archives fédérales suisses et au Musée d'ethnographie de Neuchâtel (MEN), cet ouvrage présente les résultats de la recherche transdisciplinaire Présence suisse au Sénégal : rôle du design graphique dans une exposition au Musée dynamique de Dakar menée entre 2019 et 2020. A partir de l'analyse de cette exposition et de son contexte, il offre des pistes de réinterprétation de l'histoire du design graphique, de l'institution muséale et de la diplomatie culturelle. Enfin, il contribue aux débats scientifiques et sociaux sur le rapport ambigu de la Suisse à la colonisation et à l'Afrique subsaharienne.