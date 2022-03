Finale Fantaisie

On a cru qu'en vivant tous les quatre on vivrait plus longtemps. Que la coloc entre vieux, perchés au dernier étage, faisait de nous des malins. Qu'on partagerait nos crépuscules. Qu'on était les derniers d'un monde disparu. On a tout faux, j'ai bien peur. Et moi là-dedans, j'écris. J'écris la colère de partir, l'ivresse du grand âge. J'écris pour m'occuper, grap-piller quelques moments de plus. Tout le monde n'a pas le temps de mourir.