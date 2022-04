Les Malas. Symboles et cristaux au service des mantras

Partez à la rencontre de l'art sacré des Malas ! Connaissez-vous les Malas, ces longs chapelets de méditation composés de 108 perles et traditionnellement utilisés dans l'hindouisme et le bouddhisme ? Loin d'être seulement réservés aux moines et yogis les plus avancés, ils s'offrent ou se portent souvent en guise de porte-bonheur, ou pour les énergies des pierres et symboles associés. Découvrez dans cet ouvrage riche et complet tout l'art des Malas et de la méditation Japa, leur histoire et traditions, ainsi que les différents mantras, mudras et méditations qui vous permettront de vous connecter à l'âme des perles. Explorez également les propriétés de plus d'une vingtaine de cristaux, essences de bois, couleurs et des différents chakras pour découvrir quel est le Mala qui est fait pour vous. Enfin, apprenez à confectionner vous-même votre propre chapelet grâce à deux techniques détaillées et illustrées ainsi que des exemples de Malas thématiques. Entre lithothérapie, méditation et spiritualités orientales, la sagesse des Malas n'attend que vous ! A propos de l'auteure : Thérapeute holistique depuis plusieurs années, Vanessa Bianchi est également créatrice de Malas et passionnée de méditation Japa. Formée en Ayurveda et lithothérapie, elle allie une vision bienveillante et éclectique du bien-être à une profonde connaissance et un immense respect pour les spiritualités orientales.