Tout ce que je voulais c'est qu'il me revienne Résumé Grace Harris a toujours été du genre obéissante, toujours soucieuse de faire plaisir. Digne fille des prêcheurs de la ville elle a, dès l'enfance, tenu a montrer le bon exemple. Après la trahison de son mari, elle découvre qu'elle en a assez de faire plaisir à tout le monde. Jackson Emery a depuis toujours été méprisé et jugé par les habitants de la ville. Il était le mouton noir et personne ne voulait avoir affaire avec lui ou son père à cause de sa réputation de mauvais garçon. Cependant personne n'a jamais pris le temps d'essayer de le connaître vraiment et de voir le garçon brisé en lui, personne jusqu'à ce qu'il la rencontre. Le livre Après quinze années de vie commune mon mari m'a quittée pour une autre. Je ne voyais pas comment je pourrais exister sans lui à mes côtés. Tout ce que je voulais c'est qu'il me revienne. C'est alors que Jackson Emery est apparu dans ma vie. Il n'était pas censé être autre chose qu'un flirt d'été. Un moyen de restaurer la confiance de mon coeur meurtri. Nous savions tous les deux que notre histoire ne durerait pas. Tout allait bien jusqu'à un certain soir où mon coeur à sauter un battement. Je n'étais pas préparée à ce qu'il me fasse rire. Ni à ce qu'il me fasse réfléchir. Ni à ce qu'il fasse disparaître ma tristesse. Quand vint le temps de nous séparer, mon coeur ne savait pas comment rompre. " Cette histoire va vous poursuivre pendant très, très longtemps. " Bibliophile Chloe