Les émotions de l'enfant

La vie émotionnelle occupe une place considérable dans le quotidien des parents et des professionnels en charge de l'éducation, de la santé et du développement des enfants. Soucieux de s'ajuster à leurs besoins, ils tentent de saisir les élans de plaisir, les marques d'intérêt, les colères et les peurs depuis les premiers cris du nourrisson jusqu'aux signaux complexes des adolescents. Ils trouveront dans cet ouvrage étayé de nombreux exemples, les clés pour comprendre les principales étapes du développement émotionnel et l'équilibre subtil qui se joue dans les interactions adulte-enfant.