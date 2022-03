Transports : les oubliés de la République. Quand la route reconnecte le territoire

Routes pleines, voitures vides Tous les jours, des centaines de milliers d'habitants des périphéries convergent vers les centres urbains, le plus souvent seuls dans leurs voitures. Ils sont les oubliés des politiques de mobilité, qui ont privilégié les transports longues distances (TGV en particulier) ou de proximité (métro, tram, bus, vélo). En plus d'être très pénibles, ces trajets du quotidien de 10, 20, 30 km sont aujourd'hui stigmatisés car polluants et peu efficients. La route, par son maillage fin et souple, est une solution incontournable pour ces oubliés des embouteillages. Par le covoiturage, bien sûr, mais surtout par le développement massif des réseaux de bus et par des solutions d'intermodalité. Un livre qui fait l'état des lieux et propose des solutions.