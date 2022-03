Se réaliser avec l'astrologie. Le guide complet et accessible pour apprendre à mieux vous connaître et à prendre les bonnes décisions

Et si l'astrologie avait une incidence sur votre vie, bien plus profonde que vous ne le pensiez ? Ce livre illustré, présentant toutes les bases indispensables à connaître sur l'astrologie, va vous permettre de dresser la carte du ciel de votre naissance ou de celle de vos proches. Vous serez étonné(e) de la façon dont les astres dispensent leurs énergies et vous découvrirez leur langage symbolique appliqué à votre vie familiale, affective ou professionnelle. Au-delà de rendre accessible la lecture des symboles astrologiques, ce guide pratique propose de nombreux exercices pour vous entraîner à trouver les périodes sensibles de votre évolution personnelle, développer vos connaissances ainsi que votre culture des traditions zodiacales. Vous deviendrez ainsi votre propre guide pour approfondir la connaissance de vous-même. Le thème astrologique, utilisé comme outil de développement personnel, vous permettra de découvrir la perception que les autres ont de vous, mais aussi vos motivations profondes.