Surmonter sa peur de l'autre. Retrouver confiance en sa capacité à créer du lien

Certaines personnes sont parmi leurs semblables comme des poissons dans l'eau. Elles évoluent dans les groupes avec aisance et, en cas de difficulté, considèrent l'autre comme la ressource la plus évidente : pour se confier, chercher conseil, demander son chemin, etc. D'autres au contraire ressentent, dans les mêmes situations, une forte anxiété sociale qui les pousse à éviter le contact avec autrui. On les décrit comme timides, hypersensibles, introvertis ou inhibés. L'anxiété sociale revêt en effet des visages divers et si tout le monde n'est pas égal face à la peur des autres, nul n'en est totalement exempt... Au fil de multiples exemples, l'auteure décrit les multiples manifestations de l'anxiété sociale et nous en explique la logique, entre tempérament personnel et expériences de vie. En identifiant les origines de ses craintes (peur d'être jugé, de blesser autrui, peur de l'intimité ...) et les mécanismes de ses propres inhibitions, chacun peut alors progresser dans ses relations interpersonnelles et créer de nouveaux liens.