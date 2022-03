Ferme les yeux et tu verras

Et si, un beau matin, vous pouviez lire dans les pensées des gens ? C'est ce qui arrive à Emma, mère de famille perfectionniste ascendant contrôlante, et fille d'empotés affectifs. Lorsqu'elle découvre son don, Emma panique. Des pensées gênantes l'assaillent : le complexe de supériorité de son chat, les obsessions lubriques de ses élèves... Mais surtout, elle perçoit d'autres secrets troublants qui vont bouleverser sa vie. Emma croise alors la route de la fantasque Sidonie qui parle aux pigeons et dispense des conseils déroutants. A ses côtés, elle apprend à tirer profit de son nouveau super-pouvoir... Elle devra affronter les zones d'ombres de son passé et se confronter à ses démons pour s'autoriser à être enfin elle-même. Dans ce roman initiatique, Marilyse Trécourt donne sa voix à Sidonie et lui prête certains de ses outils de coaching pour aider Emma à guérir ses blessures d'abandon.