Plus aucun célibataire ne vous résistera ! RESUME Beautiful Player : Un Casanova invétéré séduit par une surdouée des sciences, aussi intelligente que sexy, trouvera-t-il chaussure à son pied ? LE LIVRE Will, séducteur notoire, et trader à Wall Street, est chargé, de sortir de son cocon académique, la jeune soeur de son ami d'enfance. . Hanna, surdouée en sciences, aussi intelligente que sexy, emménage à New York, pour terminer son master. Le Casanova et célibataire endurci, tombe sous le charme de la jeune nerd de 24 ans, aussi innocente que diablement séduisante. Va t-il, à son tour, parvenir à lui prouver qu'il est pour elle, l'homme idéal ? " Intelligent, sexy et moderne, cette série est plus que Beautiful, c'est la perfection absolue. " Katy Evans, auteur de Real " Le parfait dosage de sexe, d'audace et de sentiment " S. C. Stephens