K-Pop confidentiel

Quel est le prix de la célébrité ? Candace Park, une Coréano-Américaine de 16 ans, est littéralement obsédée par SLK, le plus grand K-pop band du moment. Et surtout par le sublime One. J. , son chanteur principal. Alors, quand la maison de disques du groupe débarque dans sa ville pour faire passer des auditions, elle est la première sur la liste... et sélectionnée ! Direction Séoul. Candace découvre l'envers du décor : la pression, les entraînements sans relâche parfois jusque 16 heures par jour, les différences culturelles entre les Etats-Unis et la Corée et surtout LA règle d'or : ne pas tomber amoureux. Après des mois de larmes et de sueur, Candace commence à se faire un nom, et à enfin attirer l'attention de One. J. ! Dans le tourbillon d'un star-system qui vous dévore en une bouchée, elle devra choisir les sacrifices qu'elle est prête à faire pour rester fidèle à elle-même.