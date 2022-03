L'Aventurière de l'Etoile. Jeanne Barret, passagère clandestine de l'expédition de Bougainville

Ile d'Aix, 1767. L'expédition de Bougainville s'apprête à faire le tour du globe et, au nom du roi de France, en ramener tous les savoirs, toutes les merveilles... Flanqué de son valet, le botaniste et libertin Philibert Commerson monte à bord de L'Etoile. Mais ce " valet " aux joues tâchées de son, il faudra atteindre Tahiti avant que l'équipage ne commence à soupçonner son identité... Quel destin que celui de Jeanne Barret ! Petite bergère du Morvan, elle n'apprendra à lire, puis à herboriser qu'au contact de son amant et mentor, Commerson. Embarquée clandestinement à ses côtés, les femmes étant interdites à bord, c'est sans état d'âmes qu'elle se jette au-devant de l'aventure. Comme un homme. Mieux : comme une femme !