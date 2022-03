La vie qu'on m'a choisie

1931, Lilly Blackwood n'est même jamais sortie de sa chambre. Une nuit, elle est vendue à un cirque... 1931. Lilly n'a jamais quitté la petite mansarde de Blackwood Manor qui lui tient lieu de chambre. C'est pour sa sécurité lui répète sa mère, car Lilly fait peur. Mais une nuit, elle sera emmenée en dehors de la propriété pour être vendue à un cirque de passage dans la région. Deux décennies plus tard, Julia, récemment orpheline, hérite du manoir de son enfance. Comment pourrait-elle retourner à Blackwood Manor, qu'elle a fui et avec lui tous ses mauvais souvenirs ? Au fil des jours, les mystères se dévoilent tandis que les portes et les tiroirs verrouillés de la bâtisse s'ouvrent un à un. Elle découvre une chambre d'enfant cachée derrière une tapisserie et va comprendre que les vrais monstres ne sont pas ceux que l'on croit...