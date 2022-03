Mon cahier Plantes magiques

En mode herboriste et cueilleuse sauvage ! Le pouvoir des plantes pour se soigner, se cocooner et apaiser ses émotions. Guérisseuse, cocooning addict ou écolo girl... Il y a une herboriste en chacune ! Douces, elles sont néanmoins magiques pour chouchouter le corps, l'esprit et inspirer le coeur. Santé, beauté, minceur, bien-être : elles servent à tout ! Tous les conseils pour fabriquer soi-même ses tisanes, ses élixirs ou ses huiles et pour les appliquer. Au programme : - Les secrets de l'herboristerie et de la phytothérapie : récolter ses plantes, faire ses préparations (tisanes, décoctions, macérations, teintures mères, jus, bains aromatiques, macérats huileux, cataplasmes...), bien choisir les produits tout faits... - 22 plantes locales chouchou pour (presque) tout faire, avec leur fiche botanique : à quoi ça ressemble, où la trouver, comment la préparer... - Un programme spécial digestion et détox du foie et des intestins, à base de cures de plantes, de gestes feel good complémentaires et de détox émotionnelle, car organes et émotions sont liés en médecine chinoise. - Des rituels antistress, beauté, minceur et féminin sacré avec les plantes, la respiration, le yoga, des gestes de bien-être...