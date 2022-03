Bonheurs et grandeur

Treize jours où les Français ont forgé la France. A l'heure où le déclinisme ambiant plombe le monde et où la haine de soi nourrit une culpabilité mortifère, ce livre-chapitres original est de toute nécessité. Il raconte - de l'avènement d'Henri IV à la victoire de l'équipe de France contre le Brésil - treize journées particulières où notre " cher et vieux pays " s'est senti uni, ou le " je " individualiste et querelleur, caractère de l'esprit gaulois, s'est aboli dans un nous unanime et rassembleur, porté par une transcendance collective et une foi dans l'avenir. En voici le sommaire : 22 mars 1594 : Entrée d'Henri IV dans Paris 1er septembre 1715 : Mort de louis XIV 14 juillet 1790 : Fête de la Fédération 27 mars 1802 : La Paix d'Amiens 1er avril 1867 : Inauguration de l'Exposition Universelle 1er juin 1885 : Funérailles de Victor Hugo 14 Juillet 1919 : Le défilé de la Victoire 3 mai 1936 : Le Front Populaire 25 et 26 Août 1944 : La Libération de Paris 8 janvier 1959 : Le retour de De Gaulle 9 février 1968 : La troisième médaille de Killy aux Jeux Olympiques de Grenoble 21 Juillet 1969 : l'homme sur la Lune 12 Juillet 1998 : L'équipe de France championne du monde de football