Comment l'école s'éloigne de ses enfants

L'alerte d'un pédopsychiatre. L'école française est l'une des plus inégalitaires au monde. Elle produit quelques très bons élèves, mais laisse sur le bord beaucoup d'autres. Leur créativité, leur inventivité, leurs talents sont ignorés. En quelques années, ils désinvestissent les études et l'école ne sait plus quoi répondre à leurs questions, ni les préparer au monde de demain. Alors que faire ? Continuer avec une école hors du temps et de ses enjeux inédits ? Une école dédiée aux savoirs sans s'occuper des savoir-faire de demain ? Beaucoup d'enseignants se heurtent à un cadre rigide et immuable et se découragent. Quel gâchis humain à court terme et quelles conséquences désastreuses pour demain ! Combien d'enseignants pourtant seraient prêts à explorer des formes d'enseignement conjuguant apprentissage des fondamentaux et capacités d'innover !