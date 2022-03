Réussir sa certification PIX (niveaux 1-2-3). Edition 2022

Un cahier à personnaliser pour évaluer, tester et faire certifier son niveau de maîtrise du numérique et pour se préparer à passer la certification PIX. Ce carnet s'adresse à tous les candidats collégiens, lycéens et grand public adultes et les prépare efficacement à la certification. Il couvre les 5 domaines et les 16 compétences. Pour chaque compétence, on trouvera : - Un résumé des notions indispensables - Des fiches méthodes - Une série de tests sous forme de QCM avant de réaliser les activités numériques