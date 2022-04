Luna. Utilisez la puissance de la lune pour vivre votre meilleure vie

Accédez à votre plus haut potentiel Si vous tenez ce livre entre les mains, c'est que vous vous intéressez de près ou de loin aux pouvoirs de guérison et de transformation de la lune. Vous vous êtes bien rendu compte que ses cycles influaient sur votre humeur, votre sommeil ou votre énergie, mais savez-vous que ce précieux astre peut également vous aider à révéler la magie qui sommeille en vous ? Ce livre n'explore pas une tendance, mais un véritable mode de vie. En vous alignant sur les phases lunaires et en développant une connexion plus profonde avec la lune - grâce à des rituels et des méditations -, vous gagnerez en équilibre et maîtriserez l'art de prendre soin de vous. Transformez les défis en opportunités, définissez vos intentions et éveillez votre intuition pour vous sentir plus en confiance avec vos décisions. Suivez la lune et partez enfin à la rencontre de vous-même... A propos de l'auteure : Tamara Driessen est lithothérapeute, maître Reiki et conseillère en tarot. Passionnée, elle insuffle la sagesse mystique dans la vie quotidienne. Elle organise régulièrement des cérémonies lunaires et des ateliers de guérison par les cristaux au Royaume-Uni et ailleurs.