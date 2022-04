Traité méthodique de magie pratique

Il est des livres qui marquent l'histoire d'une discipline, publiés par des auteurs amenés à tracer un chemin qui, même des siècles plus tard, continuera à ouvrir la voie pour des milliers de praticiens. Le livre que vous tenez entre les mains est typiquement de ceux-là. A la fois théorique, documentaire et expérimental, cet ouvrage publié pour la première fois en 1893, constitue, aujourd'hui encore, une référence pour les adeptes d'hermétisme et d'occultisme. Le lecteur sera ainsi guidé pas à pas dans le développement et l'utilisation consciente de ses énergies psychiques, à la mise en oeuvre, en vue de l'accomplissement de ses dessins, des forces secrètes de l'Univers, des agents et des entités du monde Invisible. Redécouvrez ce grand classique de l'ésotérisme au travers d'une maquette entièrement revue pour faciliter la lecture et la compréhension de ce livre qui constituera très certainement une référence pour tous les praticiens modernes. A propos de l'auteur : Né le 13 juillet 1865 d'un père français et d'une mère espagnole, Gérard Encausse, dit Papus, passe sa jeunesse à Paris où il est reçu docteur en médecine en juillet 1894. Avant même de terminer ses études, il se donne pour tâche de lutter contre le scientisme de l'époque en diffusant une doctrine synthétisant divers aspects de l'ésotérisme occidental d'alors. Cofondateur de l'Ordre Martiniste, il a été une des figures pittoresques et hautes en couleur de la Belle Epoque.