Mourir par toi n'est pas mourir. L'enfer des violences conjugales

A la première gifle, quitte-le ! Il te battra encore. A la première insulte, barre-toi ! Votre histoire d'amour est vouée à l'échec. Brutalisée un soir par son mari, Morgane culpabilise. Elle se promet de ne plus jamais l'énerver. Cécile, dont le mari la domine divinement au lit et cruellement le reste du temps, prône la paix dans son couple. Elle supporte ses humiliations. Pour chacune de ces deux femmes dont nous suivons parallèlement l'histoire, l'engrenage est en marche. Coups et insultes font rapidement partie de leur décor. Elles ne reconnaissent plus le prince charmant des débuts, mais espèrent toujours que leur homme va changer. Confrontées à la désolation et à l'angoisse, elles vont bientôt devoir sauver leur peau. Et celle de leurs enfants. Ce témoignage, magistral signal d'alarme, révèle comment le déni peut pousser un être dans l'horreur et l'absurde, jusqu'à embrasser la mort. Un récit inspiré de faits réels.