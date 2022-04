Les Bénitiers - L’autre perle du Pacifique. L’autre perle du pacifique

Emblématique et mystérieux, le bénitier n'a cassé d'éveiller la curiosité des peuples depuis que les premiers êtres humains se sont installés sur les rives tropicales des océans Pacifique et Indien. Représentation du "sacré" ou du pouvoir, mais aussi bien-sûr, ressource vivrière majeure pour de nombreuses communautés insulaires, le bénitier est un marqueur d'influence dans la culture des peuples du Pacifique, une matrice pour fabriquer des outils, une monnaie ! Outre sa beauté et son rôle dans l'art ou les croyances, qui ont inspiré les hommes depuis des siècles, ce groupe d'espèces intéresse désormais le monde de la science sur bien des aspects. Qu'il s'agisse de biologie, d'écologie ou encore de leur place dans la société... les bénitiers nous réservent encore beaucoup de surprises. Ils méritaient donc bien un "coup de projecteur" . Le présent ouvrage vise précisément à rendre compte des particularités de ce groupe d'espèces hors du commun et, au-delà, des multiples enjeux qui doivent nous mobiliser pour assurer sa conservation. Nous espérons qu'après avoir parcouru ces pages, qui célèbrent les bénitiers sous différents aspects, vous serez convaincus, comme nous, qu'il s'agit bien là de... "l'autre perle du Pacifique" !