Vigilante My Hero Academia Illegals Tome 13

Les héros de l'ombre à la rescousse ! Alors que l'inspecteur Tanuma avait enfin compris qui se cachait derrière les vilains éclair, il est réduit au silence avant d'avoir pu faire part de ses conclusions à ses collègues. Résultat, l'enquête piétine et Naomasa Tsukauchi est sur les nerfs... Muni d'un mandat d'arrêt contre The Crawler, il cherche à se débarrasser des justiciers de Naruhata ! Koichi prend la fuite, mais on ne sème pas si facilement Eraser Head... et pendant que les héros sont occupés par leur chasse à l'homme, Numéro six a tout le loisir de lancer son plan diabolique ! Les différentes factions parviendront-elles à mettre leurs divergences de côté pour contrer la menace ?