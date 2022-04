L'oracle du langage amoureux

Un oracle très moderne de 54 cartes, créé par Géraldine Garance et magnifiquement illustré par Sarah Martin, pour répondre à toutes les questions sentimentales, que l'on soit en couple, célibataire ou dans une relation complexe. L'amour est ce qui nourrit le plus un être humain... Grâce à cet oracle de 54 cartes, créé par Géraldine Garance et magnifiquement illustré par Sarah Martin, vous trouverez les réponses à toutes vos questions, que vous soyez en couple, célibataire ou dans une relation complexe. Au fil de vos tirages, vous recevrez des informations précieuses sur vos rencontres potentielles, la psychologie des personnes, l'évolution d'une relation ou les éléments extérieurs qui peuvent influer sur la situation du moment. Dans le livre d'accompagnement de 136 pages tout en couleurs, vous découvrirez les méthodes de tirage, ainsi que la signification de chaque carte, afin de recevoir une guidance claire, précise et inspirante. Ensuite, il vous suffira de suivre la voie de votre coeur !