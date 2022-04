L'oracle des 7 énergies

Un oracle de 49 cartes, créé par Colette Baron-Reid et magnifiquement illustré par Jena DellaGrottaglia, afin de puiser dans la sagesse ancienne les moyens d'intégrer les 7 chakras dans notre monde moderne. Le chiffre 7 est un nombre sacré, d'une grande importance dans de multiples cultures et systèmes de croyances à travers l'Histoire. Le système de chakras le plus couramment adopté reconnaît d'ailleurs 7 centres d'énergie existant dans le champ subtil du corps humain. Dans ce coffret, vous découvrirez 49 cartes, créées par Colette Baron-Reid et magnifiquement illustrées par Jena DellaGrottaglia, afin de puiser dans la sagesse ancienne les moyens d'intégrer les 7 chakras dans notre monde moderne. Grâce au livre de 148 pages, vous pourrez ainsi appliquer le concept des 7 énergies à l'ensemble de votre vie et déterminer la manière dont vous évoluez dans ce monde - la façon dont vous pensez, comment vous faites vos choix. Au fil de la pratique, vous recevrez des conseils avisés pour vous guider vers l'existence la plus harmonieuse et authentique qui soit.