Nellie et Phileas, Détectives globe-trotteurs - tome 1 Le Crime de Whitechapel. 1

- Quand Nellie Bly, la célèbre reporter, rencontre Phileas Fogg, le héros de Jules Verne, les coupables n'ont qu'à bien se tenir ! - Le Londres du XIXe siècle pour décor, les meurtres de Jack l'éventreur comme contexte : une aventure corsée aux rebondissements multiples et inattendus ! 1889, New York puis Londres. Quoi de mieux qu'un tour du monde pour dénicher des scoops ? Elizabeth, journaliste en herbe surnommée Nellie, quitte New York pour Londres. La capitale anglaise est en effervescence : Jack l'éventreur aurait encore frappé ! Persuadée que cette exclusivité lui vaudra l'article du siècle, Elizabeth mène l'enquête et rencontre Phileas, un jeune gentleman lui aussi fasciné par l'affaire. Désormais en duo, les apprentis détectives cavalent après les indices dans les sombres ruelles de la ville. Et si l'assassin n'avait rien à voir avec l'insaisissable Jack ?