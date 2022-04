Mes premières chansons des années 80

Les incontournables des années 80 pour les petits ! Avec ses puces sonores musicales, ce recueil est unique. Sur chaque page, l'enfant recherche dans l'illustration le petit bouton qui déclenchera la musique. On découvrira avec plaisir les tubes des années 80 : " Les sunlights des tropiques ", Gilbert Montagné ; " Tous les cris, tous les SOS ", Daniel Balavoine ; " Joue pas ", François Feldman et Janiece Jamieson ; " Super Trouper ", Abba ; " I'm still standing ", Elton John ; " Video killed the Radio star ", The Buggles. Les illustrations de Kiko accompagnent cette découverte des grands hits qui ont marqué les années 80.