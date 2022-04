La Carte des confins - tome 2. 2

Et si le plus terrible des pirates était une femme ? Depuis que les ombres se sont emparées de Callie, Blake est à la dérive. Mais sa garde rapprochée ne peut se résoudre à laisser leur capitaine dans cet état et décide de tout tenter pour faire revenir Callie. A l'aide d'un pentacle trouvé dans l'ancien château du Sorcier Noir, ils font revenir la jeune femme qui, par amour pour Blake, réussit à reprendre le dessus sur les ombres. Mais pour que Callie soit à jamais délivrée du maléfice, elle devra maîtriser une magie qui menace sa vie... et repartir à la découverte des confins où sont cachés les secrets de son destin. Alors que les épreuves effrayantes s'accumulent sur leur route Blake réussit-il à atteindre les confins et à sauver Callie qui se laisse doucement mourir ?