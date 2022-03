L'ABC de la préparation physique du rugby à 7

Discipline longtemps restée confidentielle, le rugby à 7 a grandi dans l'ombre de sa variante à 15 avant de faire son entrée aux Jeux olympiques à Rio en 2016. Experts dans les domaines du rugby à 7 et du sport de haut niveau, Anthony Couderc et Franck Brocherie ont alors voulu partager leurs connaissances afin d'aider le lecteur à mieux appréhender ce sport et, surtout, sa préparation. Epaulés de quatorze spécialistes de la performance de haut niveau et de la préparation physique, ils passent en revue tous les aspects de la préparation physique du rugby à 7 : exigences physiques et physiologiques de la compétition, entraînement et développement des différentes qualités physiques pour répondre aux exigences de la tâche, stratégies de récupération, prévention des blessures, etc. Chaque partie est complétée d'interviews d'entraîneurs et d'athlètes qui mettent en perspective les thématiques abordées, accessibles via la technologie Flash Code. Cet ouvrage s'adresse en premier lieu à un public universitaire (étudiants en Sciences du sport et leurs enseignants) et sportif (joueuses et joueurs de rugby à 7, entraîneurs, préparateurs physiques, et staffs médicaux), ainsi qu'aux encadrants (Fédération, clubs, associations, académies). Les auteurs : Anthony Couderc a réalisé son doctorat en Sciences du sport sur l'analyse des variables physiques, métaboliques et contextuelles du rugby à 7. Il est préparateur physique de l'équipe de France féminine de rugby à 7 depuis 2012 et chef de projet sur la préparation physique de l'ensemble de la filière féminine de la Fédération française de rugby (FFR) depuis 2018. Franck Brocherie est docteur en Physiologie de l'exercice et chercheur au sein du laboratoire Sport, expertise et performance (EA 7370) de l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance (INSEP). Avant de rejoindre l'INSEP, il a travaillé comme responsable de la préparation physique pendant de nombreuses années pour différents clubs professionnels et équipes nationales (football, rugby, hockey sur glace).