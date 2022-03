La petite boîte pour vivre les 5 principes du reiki au quotidien

Un petite boîte destinée à se libérer et à vivre dans la paix. Les 5 principes du Reiki sont les fondements d'une technique énergétique japonaise destinée à se libérer et à vivre dans la paix, la gratitude, la bienveillance et l'harmonie. Grâce aux 81 cartes de ce coffret, vous découvrirez chaque jour un message, un conseil ou une affirmation positive pour vivre en harmonie avec vous-même et le monde qui vous entoure, jour après jour. Les 5 principes du Reiki Juste pour aujourd'hui, je ne me fais pas de souci. Juste pour aujourd'hui, je ne me mets pas en colère. Juste pour aujourd'hui, j'exprime de la gratitude. Juste pour aujourd'hui, je vis ma vie honnêtement. Juste pour aujourd'hui, je suis bon envers chaque être vivant.