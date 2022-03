Vade-mecum pour citoyen déboussolé. Edition 2022

Cet ouvrage ambitionne de faire le point sur les enjeux de toute élection, le rôle de l'électeur, ses attentes et ses motivations, sans parti pris, afin de procurer sans idée partisane à chacun d'entre nous les outils conceptuels et nécessaires au choix politique. Sont principalement abordés, d'une façon simple, synthétique, accessible mais à forte valeur intellectuelle ajoutée : la République, la France, la souveraineté, l'Europe, la laïcité, l'Islam, le greenwashing, l'abstention, la démocratie, etc. Ce petit opuscule sera votre bréviaire démocratique à l'approche de toute élection à partir de 2022. L'Auteur : philosophe politique, Eric Guéguen assure depuis près de deux ans la présentation et la remise en perspective des Textes Essentiels à l'Esprit du Temps consacrés à la Nation, la République, le Peuple.