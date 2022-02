Découvrons les saisons vues par les artistes à travers 9 chefs-d'oeuvre de toutes les époques ! Cette collection propose une initiation ludique et sensible au monde merveilleux de l'art. A chaque double page, on observe d'abord le détail d'une oeuvre accompagné d'un court texte poétique et d'une question d'observation. Puis, en soulevant un rabat, le petit lecteur découvre le tableau dans son entier et le détail dans son contexte. " Mes premiers imagiers de l'art " est une collection d'imagiers poétiques et ludiques pour une première approche de l'art dès 4 ans. Un court texte, une question et le détail d'un tableau aiguisent la curiosité ; un rabat soulevé fait découvrir le tableau en entier pour mieux toucher la sensibilité. et solliciter l'imaginaire. Des imagiers pour le plaisir ; le plaisir de la manipulation, de la lecture et surtout celui de la découverte de l'art, de sa beauté et de sa magie. A partir de 4 ans.