Valérie Pécresse, une femme libre

Qui aurait imaginé, il y a encore quelques semaines, que Valérie Pécresse serait investie candidate de son parti à la présidentielle 2022 ? Et pourtant ! Du ministère des Universités au conseil général d'Ile-de-France, jusqu'à son retour gagnant chez les Républicains, la première biographie d'une personnalité qui peut créer la surprise dans la course à l'Elysée. La première présidente de la République ? Nul ne l'avait vu venir... La présidente de la région Ile de France a battu ses quatre rivaux masculins lors du vote des militants du 4 décembre 2021 : elle est désormais la candidate des Républicains, et semble être en bonne voie pour figurer au second tour de la présidentielle 2022. Pourtant, Valérie Pécresse reste peu connue des Français. Derrière l'image un peu lisse de la bourgeoise versaillaise, sortie 2e de l'Ena après avoir fait HEC, se cache une personnalité déterminée. En privé, c'est une femme libre, volontaire et volontiers cash, comme l'a montré l'expression " Macron a cramé la caisse ", qui a fait florès. Méthodique et organisée, la candidate des Républicains veut " faire " plus que " dire " à l'heure où la communication supplante souvent l'action. Car la France est devenue " l'homme malade " de l'Europe malgré le discours rassurant du président Macron qu'elle veut percer à jour afin de " sauver " son pays. Ce livre la suit depuis ses débuts à l'Elysée, comme conseillère de Jacques Chirac. Puis, aux côtés de Nicolas Sarkozy qui en fit une ministre des Universités dont elle organisa l'autonomie, ensuite au Budget à Bercy, avant d'arriver à la présidence de la région Ile de France, qu'elle décrochera en 2015, au deuxième essai. De Saint-Ouen où elle déménagea l'institution régionale et du fief de sa belle-famille en Corrèze jusqu'à La Baule où elle passe ses vacances, cette biographie abordera aussi la personnalité de celle qui pourrait devenir la première présidente de la République.