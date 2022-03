L'organisation d'un événement, édition revue et augmentée. Guide pratique

Ce guide pratique présente les étapes à suivre afin d'organiser tout type d'événement, que ce soit la définition des objectifs, la planification de la programmation, le choix d'un site et de différents fournisseurs, la restauration, les animations, la location de matériel audiovisuel, le décor, les communications, l'échéancier ou le budget. En plus des grilles de vérification et des conseils pratiques offerts dans la première version, cette deuxième édition revue et augmentée propose de nouveaux chapitres concernant le métier d'organisateur d'événements et les formations offertes, de nouveaux outils de travail, l'ajout du volet virtuel, ainsi que la présentation des permis et des règlements dont il faut tenir compte tout au long du processus. Il s'agit d'un incontournable pour toute personne qui doit planifier et gérer des événements !