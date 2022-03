Modelage de portraits en argile. Volume 2 : Techniques avancées

Forts d'un premier volume sur le sujet qui pose les bases du modelage de portraits en argile, Charisse et Philippe Faraut s'attachent ici aux techniques avancées. En se focalisant sur les détails qui accentuent le côté réaliste ou dramatique de l'oeuvre et les techniques inhérentes, ils passent en revue la représentation des expressions du visage, des rides, des effets du temps sur un visage, du regard et donnent de nombreux conseils pour éviter ou corriger les erreurs.