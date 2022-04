Chair de poule , Tome 26. La fille qui criait au monstre

Bethy adore raconter des histoires à son petit frère et à ses amis, juste pour le plaisir de leur faire peur. Et bien sûr, le jour où elle annonce avoir vu un vrai monstre, personne ne la croit ! Or, elle en est sûre, M. Mortimer, le bibliothécaire est une créature terrifiante... qui se nourrit de tortues vivantes. Bethy réussit à prendre une photo de lui ; mais elle oublie le flash. La photo est floue. Elle n'a plus qu'une solution : s'approcher du monstre pour avoir enfin une preuve. A ses risques et périls...