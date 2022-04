Slappyworld, Tome 01. Joyeux horriversaire !

Ian, passionné par la ventriloquie, rêve de posséder son propre pantin depuis bientôt trois ans, alors quand son père lui présente une vieille mallette en cuir le jour de son douzième anniversaire et qu'il découvre à l'intérieur une marionnette d'occasion, le jeune garçon trépigne de bonheur malgré l'expression mauvaise du jouet. Très vite, Ian déchante pourtant ; il ne contrôle pas Slappy, qui enchaîne les plaisanteries douteuses, et personne ne veut croire à ses histoires de vieux bout de bois qui parle. Il faudra attendre que Slappy passe à l'action et qu'il tente de réduire en esclavage toute la famille de Ian pour que tous comprennent la gravité de la situation. Ils seront sauvés in extremis par Abigail, une autre poupée despote, qui ne leur offrira qu'un répit de courte durée.