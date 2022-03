Happy Crochet miniature

Un crochet 2, 5 mm (voire plus petit) et une petite pelote de laine, il suffit de peu de matériel pour créer les personnages et les accessoires miniatures de Vivyane Veka, @happycrochetetc. En suivant ses précieux conseils et avec un peu de pratique, composez des scènes de vie au crochet, plus craquantes les unes que les autres.