Petit guide d'observation des plantes toxiques

Un petit guide tout en couleurs pour apprendre à reconnaître et découvrir les plantes toxiques ! Savez-vous que la viorne d'hiver peut vous tuer en 3 heures ? Que la berce du Caucase, qui prolifère en France, peut vous brûler au 3e degré ? Qu'un simple contact avec l'aconit napel peut vous intoxiquer ? Un petit guide pour apprendre à observer avec attention et repérer ces plantes toxiques. Description, points clefs de reconnaissance, confusions possibles, habitat, infos utiles... grâce à ces 70 fiches d'identification, ces plantes ne seront plus un danger pour vous ! Chaque fiche est illustrée avec un dessin très précis pour reconnaître la plante en un clin d'oeil. Format idéal pour toutes les excursions.