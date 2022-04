Mon premier livre des couleurs à toucher

Un livre-tissu sensoriel pour l'éveil de Bébé avec 14 matières à toucher ! 14 matières différentes à toucher : du satin, du velours, de la feutrine, du coton, matière effet cuir... Dès la couverture. Un premier livre grand format autour des couleurs : sur chaque page une ou deux couleurs sont dominantes (jaune et orange, bleu, vert, rouge et marron, rose et violet, noir et blanc), pour une première découverte de ces notions.