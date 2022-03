Loki. Introduction au dieu de la Malice et des Illusions

Connectez-vous au dieu le plus rusé du panthéon nordique ! Célèbre filou de la mythologie nordique, Loki est bien loin d'être juste un méchant ou un farceur semant le chaos sur son passage. Le dieu de la ruse apporte le changement nécessaire dans le monde et fait lumière sur les vérités cachées. Ce livre, véritable introduction aux mystères du dieu illusionniste et métamorphe, constitue un guide accessible pour construire objets rituels et pratique de dévotion et ainsi se connecter à lui. L'auteur, fidèle dévot de Loki depuis plus de 20 ans, nous offre connaissances académiques et expériences personnelles pour mieux cerner le dieu aux multiples masques. Préparez-vous, Loki pourrait bien vous mettre au défi et changer votre vie. A propos de l'auteur : De tradition païenne, Dagulf Loptson est un dévot de Loki depuis plus de 20 ans, bien qu'il accueille les divinités de différents panthéons dans sa pratique. Quand il n'écrit pas sur les dieux, il occupe son poste de graphiste mais aussi de tatoueur et pierceur professionnel.