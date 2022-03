Introduction à la logique standard. Calcul des propositions, des prédicats et des relations

La logique a acquis au xxe siècle un statut déterminant : elle n'est pas seulement l'outil privilégié de l'Intelligence Artificielle ; elle s'impose aussi dans le parcours des philosophes, des mathématiciens, linguistes, économistes, juristes, médecins, etc. Le présent ouvrage s'adresse à tous ceux qui veulent s'initier à la logique contemporaine. Il ne présuppose aucune connaissance particulière et introduit progressivement opérateurs, concepts et méthodes à l'aide d'exemples simples. Il propose en trois temps (1. calcul des propositions ; 2. calcul des prédicats ; 3. calcul des relations) un exposé complet et pédagogique de ses fondements. Il permet, enfin, au lecteur de mettre en oeuvre ses connaissances au moyen d'exercices corrigés et commentés. Complété par un glossaire, il comprend en outre de nombreuses références bibliographiques pour approfondir les points abordés.