L'observation du troupeau bovin

Comment observer son troupeau ? Quels signes observés ? Quelles décisions prendre ? Grâce à une méthode éprouvée, les auteurs donnent aux éleveurs des clés pour : - assurer le bien être des bêtes, - garantir le maintien ou l'amélioration des performances techniques et la qualité de la producion, - réaliser des économies substantielles pour l'exploitation. Les apports théoriques sont très bien éclairés par des situations d'élevage permettant de déceler l'ensemble des anomalies les plus courantes (changement de comportement, perturbations métaboliques, boiteries...). Pour chaque cas, le lecteur trouvera des solutions et pourra en inventer de nouvelles grâce à des grilles d'analyse, véritable outil d'aide à la décision pour l'éleveur.