Cette carte enchanteresse, recréée avec amour par l'artiste John Howe à partir de l'originale de J. R. R. Tolkien, et magnifiquement décorée de scènes du Hobbit, vous conduira dans tous les lieux visités par Bilbo au cours de sa grande aventure. Visitez Fendeval, caché dans une vallée au-delà de la Lisière de la Sauvagerie. Suivez Bilbo dans son voyage épique à travers la forêt de Grand'Peur jusqu'à la Rivière Enchantée et les Salles du Roi elfe. Traversez la Désolation de Smaug jusqu'au coeur de la Montagne Solitaire, demeure d'un dragon géant et maléfique. La Carte du Hobbit est accompagnée d'un livret richement illustré écrit par Brian Sibley, spécialiste reconnu de Tolkien, et comprend un répertoire des lieux étranges et merveilleux représentés sur la carte.