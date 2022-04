Saotome - vol. 07

Une romance pleine de fraîcheur sur fond de boxe... Une ode aux couples maladroits et dépareillés ! Après s'être consacrée corps et âme à la boxe, Saotome, lycéenne au physique atypique, découvre maladroitement les premiers émois de l'amour... La reine des boxeuses amatrices et sa petite soeur, une collégienne tout aussi redoutable, font leur apparition ! Auraient-elles un lien avec la blessure au nez de Satoru ? Pourquoi ces larmes dans les yeux de Saotome ? De son côté, Wakano révèle une histoire de sa jeunesse qui ne pourra laisser personne insensible ! Un 7e volume émouvant qui montrera qu'un secret peut en cacher un autre !