Héros d'un jour

En chacun de nous sommeille un héros. Par une belle matinée de mai, deux avions décollent de New York à destination de San Francisco. Quelques heures plus tôt, Bernice Adams, agent de sûreté à JFK, a trouvé une carte postale du pont du Golden Gâte portant un message énigmatique. Inquiète, la jeune femme alerte la Sécurité intérieure, qui confie le dossier à Ben Waterman. Persuadé que l'auteur de l'étrange missive prévoit de commettre un acte terrible, Ben va tout faire pour découvrir son identité et sur quel vol il a embarqué. Mais les suspects potentiels sont nombreux et le temps presse... Dans cette angoissante course contre la montre, passagers, équipage et experts en gestion de crise vont devoir faire preuve de sang-froid, de solidarité et de courage pour éviter le pire.