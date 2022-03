L'héritage de Sir Henry

Le grand retour de Lizzie Martin, la série à succès d'Ann Granger ! Printemps 1871. Lizzie Martin accompagne sa tante dans le New Forest pour se mettre au vert. Invitées à dîner chez Sir Henry Meager, un riche propriétaire terrien, c'est lui que l'on retrouve assassiné le lendemain. Plus personne ne se sent en sécurité. D'autant que les ennemis et potentiels meurtriers sont nombreux. Lizzie, secondé de son époux, se lance dans une sombre enquête destinée à révéler les secrets de Sir Henry et démasquer un tueur aussi impitoyable que vengeur.